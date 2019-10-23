Авторитетний портал WhoScored виставив свої оцінки учасникам матчу Манчестер Сіті – Аталанта у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті приймав італійську Аталанту в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на стадіоні Етіхад та завершилася розгромною перемогою містян з рахунком 5:1.

Читайте: Шевченко увійшов у топ-20 найкращих гравців XXI століття за версією The Independent

Рахунок у матчі відкрив хавбек бергамців Руслан Маліновський з пенальті, який заробив Йосип Ілічич. Це був єдиний гол Аталанти у Манчестері, на який господарі поля відповіли п’ятьма точними ударами – хет-трик оформив Рахім Стерлінг та дубль на рахунку Серіхо Агуеро.

Попри розгромну поразку Руслан Маліновський отримав високу оцінку від статистичного порталу WhoScored – 7.6. Українець став єдиним гравцем у складі бергамців, який подолав позначку у 7 балів. Також Маліновський став четвертим найкращим гравцем матчу.

Героєм зустрічі став автор хет-трику Стерлінг (10 балів), друга найкраща оцінка в Агуеро (8.5), на третьому місці Ілкай Гюндоган (7.7).

До речі, донецький Шахтар не зміг перемогти загребське Динамо у Харкові.