Екс-форвард Мілану та Челсі Андрій Шевченко потрапив до списку найкращих футболістів світу за версією британського The Independent.

Британська газета The Independent склала список зі ста найкращих, за її версією, футболістів XXI століття.

Список складали 10 журналістів видання. Під час складання рейтингу враховувалося кілька факторів: здібності футболіста та їх застосування, його позицію на полі, рівень, якого вони досягли, конкурентність та рівень їх досягнень.

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До рейтингу потрапив чинний наставник збірної України та екс-форвард Динамо та Мілана Андрій Шевченко. Українець опинився на 19-й сходинці списку. На одну позицію його випередив екс-капітан Ліверпуля Стівен Джеррард, а відразу за ним опинився форвард ПСЖ Неймар.

— Один з найбільш смертоносних форвардів у європейській історії. Пік Шевченка прийшов на виступи у Мілані, з яким він виграв Лігу чемпіонів у 2003 та Золотий м’яч у 2004 році. Його переможне пенальті у ворота Ювентуса у фіналі ЛЧ найкраще демонструє його холоднокровність, – зазначають в The Independent.

Лідер списку – зірка каталонської Барселони – Ліонель Мессі.

Топ-10 рейтингу найкращих футболістів:

Ліонель Мессі (Аргентина) Криштіану Роналду (Португалія) Хаві (Іспанія) Роналдіньо (Бразилія) Андрес Інієста (Іспанія) Роналдо (Бразилія) Тьєррі Анрі (Франція) Зінедін Зідан (Франція) Кака (Бразилія) Фабіо Канаварро (Італія)

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