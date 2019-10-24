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Фламенго розтрощив Греміо і зіграє з Рівер Плейтом у фіналі Копа Лібертадорес

Бразильський Фламенго зіграє у фіналі Копа Лібертадорес 2019 з чинним володарем трофею аргентинським Рівер Плейтом.

Фламенго Гремио

Фламенго приймав на своєму полі Греміо в рамках другого півфінального матчу Кубка Лібертадорес 2019. Зустріч пройшла на стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро та завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 5:0.

Перший матч команди зіграли внічию 1:1, тому з загальним рахунком 6:1 Фламенго став другим фіналістом турніру.

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Рахунок у матчі на 42-й хвилині відкрив Бруно Енріке. По перерві Габріель оформив дубль, забивши один з м’ячів з пенальті. Ще по голу на свій рахунок записали Пабло Марі та Родріго Кайо.

Фінальна зустріч між Рівер Плейт- Фламенго відбудеться на стадіоні Монументаль у Буенос-Айресі 23 листопада. Саме цей стадіон є рідним для аргентинської команди-фіналіста.

Починаючи з цього розіграшу КОМНЕБОЛ змінив формат фінального матчу, тому замість двох очних поєдинків команди грають один.

Нагадаємо, в іншій парі півфіналістів аргентинський Рівер Плейт здолав за сумою двох матчів Бока Хуніорс – свого принципового опонента.

Фото: Getty Images

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