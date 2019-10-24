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Факти / Спорт

Два фаната Ліверпуля сплутали Генк з Гентом і не потрапили на матч ЛЧ

Два вболівальника Ліверпуля не змогли потрапити на виїзний матч мерсисайдців у Лізі чемпіонів проти Генка через власну помилку.

Два фаната Ливерпуля спутали Генк с Гент и не попали на матч ЛЧ

Двоє англійців, які є фанатами Ліверпуля, вирушили на виїзний матч червоних до Бельгії, але замість Генка потрапили в Гент. Свою помилку чоловіки усвідомили лише за півгодини до початку матчу.

Їм нічого не залишалося, як знайти один з ірландських пабів у місті і дивитися гру по телевізору.

За квитки на потяг вони виклали по €150 та ще €70 за квитки на саму гру Ліверпуля на Люмінус Арена.

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Після того, як інформація про пригоди британців потрапила у ЗМІ, Гент запросив чоловіків на матч своєї команди проти Вольфсбурга у Лізі Європи, який відбудеться сьогодні. Про це буйволи сповістили у своєму Twitter.

— Якщо хтось знає цих двох або у вас є їх контактні дані, повідомте їм, що вони запрошені на нашу сьогоднішню гру проти Вольфсбурга, – сказано у заяві.

Також у клубі пообіцяли дати вболівальникам урок з географії Бельгії.

Також Факти ICTV писали, що Руслан Маліновський потрапив в топ-5 кращих гравців матчу Манчестер Сіті – Аталанта в Лізі чемпіонів.

ФотоRadio 2 Oost-Vlaanderen

Джерело: Daily Mail

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