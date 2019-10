Двоє англійців, які є фанатами Ліверпуля, вирушили на виїзний матч червоних до Бельгії, але замість Генка потрапили в Гент. Свою помилку чоловіки усвідомили лише за півгодини до початку матчу.

Їм нічого не залишалося, як знайти один з ірландських пабів у місті і дивитися гру по телевізору.

За квитки на потяг вони виклали по €150 та ще €70 за квитки на саму гру Ліверпуля на Люмінус Арена.

Після того, як інформація про пригоди британців потрапила у ЗМІ, Гент запросив чоловіків на матч своєї команди проти Вольфсбурга у Лізі Європи, який відбудеться сьогодні. Про це буйволи сповістили у своєму Twitter.

We’ll give them some lessons on Belgian geography afterwards #genk #gent pic.twitter.com/TlE0rMGyG5

— KAA Gent (@KAAGent) October 24, 2019