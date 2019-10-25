Голлівудський актор та зірка фільму Термінатор Арнольд Шварценеггер розповів, за кого вболіває у футболі.

Легендарний бодібілдер та голлівудський актор Арнольд Шварценеггер розповів, що підтримує англійський Ліверпуль.

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Зірка висловив своє захоплення характером мерсисайдської команди та обіграв знамениту фразу з другої частини кінофраншизи.

— Мені подобається Ліверпуль. Клуб не завжди успішний, але зараз вони прекрасні. Іноді, не знаю чому, вони програють дурнуваті матчі, але завжди реабілітуються. Коли вони говорять: Я повернусь, – вони повертаються, – сказав Шварценеггер.

Зараз Шварценеггер перебуває у Великій Британії, де просуває свій останній фільм Термінатор: Фатум, який виходить в український прокат 31 жовтня. Перший трейлер стрічки Термінатор: Фатум з’явився у серпні.