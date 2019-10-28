Льюїс Гемільтон став переможцем 18-го етапу Формули-1 Гран-прі Мексики.

На трасі в Мехіко завершилася гонка Гран-прі Мексики. Переможцем 18-го етапу Формули-1 став пілот Mercedes Льюїс Гемільтон. Другим дістався фінішу пілот Ferrari Себастьян Феттель. а трійку лідерів замкнув напарник Гемільтона з Mercedes Вальттері Боттас.

Подіум в Мехіко став для Гемільтона сотим у складі Mercedes. Щоб стати чемпіоном світу вшосте, йому досить в будь-якій з наступних гонок фінішувати восьмим.

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Після фінішу британець зізнався, що його болід отримав пошкодження під час зіткнення з Ферстаппеном на першому колі, однак це не завадило йому фінішувати першим.

Формула 1. Гран-прі Мексики

1. Льюїс Гемілтон (Mercedes) 1:36:48.904

2. Себастьян Феттель (Ferrari) +1.766

3. Валттері Боттас (Mercedes) +3.553

4. Шарль Леклер (Ferrari) +6.368

5. Александр Албон (Red Bull) +21.399

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1:08.807

7. Серхіо Перес (Racing Point) +1:13.819

8. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) +1:14.924

9. П’єр Гаслі (Scuderia Toro Rosso) +1 коло

10. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1 коло

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюїс Гемілтон 363 1. Mercedes AMG F1 652 2. Валттері Боттас 289 2. Scuderia Ferrari 466 3. Шарль Леклер 236 3. Red Bull Racing 341 4. Себастьян Феттель 230 4. McLaren 111 5. Макс Ферстаппен 220 5. Renault Sport F1 73 6. П’єр Гаслі 77 6. Scuderia Toro Rosso 64 7. Карлос Сайнс-Дж. 76 7. Racing Point 64 8. Александер Албон 74 8. Alfa Romeo 35 9. Серхіо Перес 43 9. Haas 28 10. Даніель Ріккардо 38 10. Williams 1

Дев’ятнадцятий етап Формули-1 — Гран-прі США відбудеться 3 листопада на трасі в Остіні.

Нагадаємо, переможцем Гран-прі Німеччини став пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.