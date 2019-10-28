Льюїс Гемільтон став переможцем 18-го етапу Формули-1 Гран-прі Мексики.
На трасі в Мехіко завершилася гонка Гран-прі Мексики. Переможцем 18-го етапу Формули-1 став пілот Mercedes Льюїс Гемільтон. Другим дістався фінішу пілот Ferrari Себастьян Феттель. а трійку лідерів замкнув напарник Гемільтона з Mercedes Вальттері Боттас.
Подіум в Мехіко став для Гемільтона сотим у складі Mercedes. Щоб стати чемпіоном світу вшосте, йому досить в будь-якій з наступних гонок фінішувати восьмим.
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Після фінішу британець зізнався, що його болід отримав пошкодження під час зіткнення з Ферстаппеном на першому колі, однак це не завадило йому фінішувати першим.
Формула 1. Гран-прі Мексики
- 1. Льюїс Гемілтон (Mercedes) 1:36:48.904
- 2. Себастьян Феттель (Ferrari) +1.766
- 3. Валттері Боттас (Mercedes) +3.553
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +6.368
- 5. Александр Албон (Red Bull) +21.399
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1:08.807
- 7. Серхіо Перес (Racing Point) +1:13.819
- 8. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) +1:14.924
- 9. П’єр Гаслі (Scuderia Toro Rosso) +1 коло
- 10. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1 коло
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюїс Гемілтон
|363
|1.
|Mercedes AMG F1
|652
|2.
|Валттері Боттас
|289
|2.
|Scuderia Ferrari
|466
|3.
|Шарль Леклер
|236
|3.
|Red Bull Racing
|341
|4.
|Себастьян Феттель
|230
|4.
|McLaren
|111
|5.
|Макс Ферстаппен
|220
|5.
|Renault Sport F1
|73
|6.
|П’єр Гаслі
|77
|6.
|Scuderia Toro Rosso
|64
|7.
|Карлос Сайнс-Дж.
|76
|7.
|Racing Point
|64
|8.
|Александер Албон
|74
|8.
|Alfa Romeo
|35
|9.
|Серхіо Перес
|43
|9.
|Haas
|28
|10.
|Даніель Ріккардо
|38
|10.
|Williams
|1
Дев’ятнадцятий етап Формули-1 — Гран-прі США відбудеться 3 листопада на трасі в Остіні.
Нагадаємо, переможцем Гран-прі Німеччини став пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.