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Факти / Спорт

Славія — Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Славія — Інтер у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Славия Интер

Славія у середу, 27 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому червоно-білі на стадіоні Сінобо Стедіум у Празі зіграють проти міланського Інтера. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Антоніо Конте. На перемогу Інтера приймають ставки з коефіцієнтом 2.35. Успіх чеського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.35.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом букмекерів на матч Лілль — Аякс.

Фото: SK Slavia Praha, Inter

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