Букмекери дали прогноз на матч Аталанта — Динамо Загреб у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Аталанта у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому бергамці на стадіоні Сан-Сіро у Мілані зіграють проти загребського Динамо. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Джана П’єра Гасперіні. На перемогу Аталанти приймають ставки з коефіцієнтом 1.61. Успіх хорватського клубу оцінюють в 5.00. Нічийний результат зустрічі — 4.30.

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Фото: Atalanta B.C., GNK Dinamo