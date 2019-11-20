20 з 24 національних збірних забезпечили собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2020 року.
Збірна Україна достроково оформила вихід з першого місця у групі В на Євро-2020, а також змогла потрапити до першого кошика при жеребкуванні групового етапу.
Окрім синьо-жовтих путівки на чемпіонат Європи також оформили 19 команд. Через основний відбір останньою кваліфікувалася збірна Вельсу, яку очолює Раян Гіггз. У заключному турі валлійці обіграли вдома іншого претендента на вихід – Угорщину (2:0).
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Також були сформовані кошики, які будуть використовуватися при жеребкуванні групового етапу турніру:
|Кошик 1
|Кошик 2
|Італія
|Франція
|Англія
|Польща
|Бельгія
|Швейцарія
|Іспанія
|Хорватія
|Україна
|Росія
|Німеччина
|Нідерланди
|Кошик 3
|Кошик 4
|Португалія
|Фінляндія
|Туреччина
|Вельс
|Данія
|Команда з плей-оф Ліги націй
|Австрія
|Команда з плей-оф Ліги націй
|Швеція
|Команда з плей-оф Ліги націй
|Чехія
|Команда з плей-оф Ліги націй
Ще чотири путівки на Євро розіграють у березні за підсумками розіграшу плей-оф Ліги націй. На них претендують 16 збірних.
Нагадаємо, збірна Нідерландів стане одним із суперників України на груповому етапі Євро-2020.