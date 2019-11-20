20 з 24 національних збірних забезпечили собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2020 року.

Збірна Україна достроково оформила вихід з першого місця у групі В на Євро-2020, а також змогла потрапити до першого кошика при жеребкуванні групового етапу.

Окрім синьо-жовтих путівки на чемпіонат Європи також оформили 19 команд. Через основний відбір останньою кваліфікувалася збірна Вельсу, яку очолює Раян Гіггз. У заключному турі валлійці обіграли вдома іншого претендента на вихід – Угорщину (2:0).

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Також були сформовані кошики, які будуть використовуватися при жеребкуванні групового етапу турніру:

Кошик 1 Кошик 2 Італія Франція Англія Польща Бельгія Швейцарія Іспанія Хорватія Україна Росія Німеччина Нідерланди

Кошик 3 Кошик 4 Португалія Фінляндія Туреччина Вельс Данія Команда з плей-оф Ліги націй Австрія Команда з плей-оф Ліги націй Швеція Команда з плей-оф Ліги націй Чехія Команда з плей-оф Ліги націй

Ще чотири путівки на Євро розіграють у березні за підсумками розіграшу плей-оф Ліги націй. На них претендують 16 збірних.

Нагадаємо, збірна Нідерландів стане одним із суперників України на груповому етапі Євро-2020.