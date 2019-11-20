Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Англія 8 7 0 1 37 6 21 2. Чехія 8 5 0 3 13 11 15 3. Косово 8 3 2 3 13 16 11 4. Болгарія 8 1 3 4 6 17 6 5. Чорногорія 8 0 3 5 3 22 3

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія 21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія 2:3 Косово 21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія 3:0 Чорногорія 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 16:00 Косово 2:1 Чехія 21:45 Англія 5:3 Косово 19:00 Англія 4:0 Болгарія 21:45 Чорногорія 0:3 Чехія 7 тур. 11.10 8 тур. 14.10 21:45 Чорногорія 0:0 Болгарія 21:45 Болгарія 0:6 Англія 21:45 Чехія 2:1 Англія 21:45 Косово 2:0 Чорногорія 9 тур. 14.11 10 тур. 17.11 21:45 Англія 7:0 Чорногорія 19:00 Косово 0:4 Англія 21:45 Чехія 2:1 Косово 19:00 Болгарія 1:0 Чехія

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Україна 8 6 2 0 17 4 20 2. Португалія 8 5 2 1 22 6 17 3. Сербія 8 4 2 2 17 17 14 4. Люксембург 8 1 1 5 7 16 4 5. Литва 8 0 1 7 5 25 1

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна 21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія 4:1 Литва 21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна 1:0 Люксембург 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 19:00 Литва 0:3 Україна 21:45 Литва 1:5 Португалія 21:45 Сербія 2:4 Португалія 21:45 Люксембург 1:3 Сербія 7 тур. 11.10 8 тур. 14.10 21:45 Португалія 3:0 Люксембург 21:45 Литва 1:2 Сербія 21:45 Україна 2:0 Литва 21:45 Україна 2:1 Португалія 9 тур. 14.11 10 тур. 17.11 21:45 Португалія 6:0 Литва 16:00 Люксембург 0:2 Португалія 21:45 Сербія 3:2 Люксембург 16:00 Сербія 2:2 Україна

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Німеччина 8 7 0 1 30 7 21 2. Нідерланди 8 6 1 1 24 7 19 3. Пн.Ірландія 8 4 1 3 9 13 13 4. Білорусь 8 1 1 6 4 16 4 5. Естонія 8 0 1 7 2 26 1

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина 21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:1 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина 8:0 Естонія 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Німеччина 2:4 Нідерланди 21:45 Пн.Ірландія 0:2 Німеччина 21:45 Естонія 1:2 Білорусь 21:45 Естонія 0:4 Нідерланди 7 тур. 10.10 8 тур. 13.10 21:45 Білорусь 0:0 Естонія 19.00 Білорусь 1:2 Нідерланди 21:45 Нідерланди 3:1 Пн.Ірландія 21:45 Естонія 0:3 Німеччина 9 тур. 16.11 10 тур. 19.11 21:45 Пн.Ірландія 0:0 Нідерланди 21:45 Нідерланди 5:0 Естонія 21:45 Німеччина 4:0 Білорусь 21:45 Німеччина 6:1 Пн.Ірландія

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Швейцарія 8 5 2 1 19 6 17 2. Данія 8 4 4 0 23 6 16 3. Ірландія 8 3 4 1 7 5 13 4. Грузія 8 2 2 4 7 11 8 5. Гібралтар 8 0 0 8 3 31 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія 19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 2:0 Гібралтар 21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія 5:1 Грузія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 21:45 Гібралтар 0:6 Данія 19:00 Грузія 0:0 Данія 21:45 Ірландія 1:1 Швейцарія 19:00 Швейцарія 4:0 Гібралтар 7 тур. 12.10 8 тур. 15.10 16:00 Грузія 0:0 Ірландія 21:45 Гібралтар 2:3 Грузія 19:00 Данія 1:0 Швейцарія 21:45 Швейцарія 2:0 Ірландія 9 тур. 15.11 10 тур. 18.11 21:45 Данія 6:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 1:1 Данія 21:45 Швейцарія 1:0 Грузія 21:45 Гібралтар 1:6 Швейцарія

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Хорватія 8 5 2 1 17 7 17 2. Вельс 8 4 2 2 10 6 14 3. Словаччина 8 4 1 3 13 11 13 4. Угорщина 8 4 0 4 8 11 12 5. Азербайджан 8 0 1 7 5 18 1

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина 21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан 1:5 Словаччина 19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина 1:0 Вельс 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Словаччина 0:4 Хорватія 19:00 Азербайджан 1:1 Хорватія 21:45 Вельс 2:1 Азербайджан 21:45 Угорщина 1:2 Словаччина 7 тур. 10.10 8 тур.13.10 21:45 Хорватія 3:0 Угорщина 19:00 Угорщина 1:0 Азербайджан 21:45 Словаччина 1:1 Вельс 21:45 Вельс 1:1 Хорватія 9 тур. 16.11 10 тур. 19.11 19:00 Азербайджан 0:2 Вельс 21:45 Словаччина 2:0 Азербайджан 21:45 Хорватія 3:1 Словаччина 21:45 Вельс 2:0 Угорщина

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Іспанія 10 8 2 0 31 5 26 2. Швеція 10 6 3 1 23 9 21 3. Норвегія 10 4 5 1 19 11 17 4. Румунія 10 4 2 4 17 15 14 5. Фарерські о-ви 10 1 0 9 4 30 3 6. Мальта 10 1 0 9 3 27 3

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія 19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція 21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія 3:0 Швеція 21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта 0:4 Румунія 21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери 0:2 Норвегія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 21:45 Норвегія 2:0 Мальта 16:00 Румунія 1:0 Мальта 21:45 Румунія 1:2 Іспанія 19:00 Іспанія 4:0 Фарери 21:45 Фарери 0:4 Швеція 21:45 Швеція 1:1 Норвегія 7 тур. 12.10 8 тур. 15.10 19:00 Фарери 0:3 Румунія 21:45 Румунія 1:1 Норвегія 21:45 Мальта 0:4 Швеція 21:45 Фарери 1:0 Мальта 21:45 Норвегія 1:1 Іспанія 21:45 Швеція 1:1 Іспанія 9 тур. 15.11 10 тур. 18.11 19:00 Норвегія 4:0 Фарери 21:45 Іспанія 5:0 Румунія 21:45 Іспанія 7:0 Мальта 21:45 Мальта 1:2 Норвегія 21:45 Румунія 0:2 Швеція 21:45 Швеція 3:0 Фарери

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Польща 10 8 1 1 18 5 25 2. Австрія 10 6 1 3 19 9 19 3. Македонія 10 4 2 4 12 13 14 4. Словенія 10 4 2 4 16 11 14 5. Ізраїль 10 3 2 5 16 18 11 6. Латвія 10 1 0 9 3 28 3

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія 21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія 21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Австрія 1:0 Словенія 21:45 Латвія 0:5 Словенія 21:45 Латвія 0:3 Ізраїль 21:45 Польща 4:0 Ізраїль 21:45 Македонія 0:1 Польща 21:45 Македонія 1:4 Австрія 5 тур. 5.09 6 тур. 9.09 21:45 Ізраїль 1:1 Македонія 21:45 Латвія 0:2 Македонія 5 тур. 6.09 21:45 Польща 0:0 Австрія 21:45 Австрія 6:0 Латвія 21:45 Словенія 3:2 Ізраїль 21:45 Словенія 2:0 Польща 8 тур. 13.10 7 тур. 10.10 21:45 Словенія 0:1 Австрія 21:45 Австрія 3:1 Ізраїль 21:45 Польща 2:0 Македонія 21:45 Латвія 0:3 Польща 8 тур. 15.10 21:45 Македонія 2:1 Словенія 21:45 Ізраїль 3:1 Латвія 9 тур. 16.11 10 тур. 19.11 19:00 Словенія 1:0 Латвія 21:45 Латвія 1:0 Австрія 21:45 Ізраїль 1:2 Польща 21:45 Польща 3:2 Словенія 21:45 Австрія 2:1 Македонія 21:45 Македонія 1:0 Ізраїль

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Франція 10 8 1 1 25 6 25 2. Туреччина 10 7 2 1 18 3 23 3. Ісландія 10 6 1 3 14 11 19 4. Албанія 10 4 1 5 16 14 13 5. Андорра 10 1 1 8 3 20 4 6. Молдова 10 1 0 9 3 26 3

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія 21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія 2:0 Молдова 19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франція 21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія 2:1 Туреччина 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 19:00 Ісландія 3:0 Молдова 21:45 Албанія 4:2 Ісландія 21:45 Туреччина 1:0 Андорра 21:45 Молдова 0:4 Туреччина 21:45 Франція 4:1 Албанія 21:45 Франція 3:0 Андорра 7 тур. 11.10 8 тур. 14.10 21:45 Ісландія 0:1 Франція 21:45 Ісландія 2:0 Андорра 21:45 Андорра 1:0 Молдова 21:45 Молдова 0:4 Албанія 21:45 Туреччина 1:0 Албанія 21:45 Франція 1:1 Туреччина 9 тур. 14.11 10 тур. 17.11 19:00 Туреччина 0:0 Ісландія 21:45 Албанія 0:2 Франція 21:45 Франція 2:1 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Туреччина 21:45 Албанія 2:2 Андорра 21:45 Молдова 1:2 Ісландія

Група I

№ Команда І П Н П З П О 1. Бельгія 10 10 0 0 40 3 30 2. Росія 10 8 0 2 33 8 24 3. Шотландія 10 5 0 5 16 19 15 4. Кіпр 10 3 1 6 15 20 10 5. Казахстан 10 3 1 6 13 17 10 6. Сан-Марино 10 0 0 10 1 51 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія 19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія 21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино 21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія 3:0 Шотландія 21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія 1:0 Кіпр 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Кіпр 1:1 Казахстан 21:45 Росія 1:0 Казахстан 21:45 Сан-Марино 0:4 Бельгія 21:45 Сан-Марино 0:4 Кіпр 21:45 Шотландія 1:2 Росія 21:45 Шотландія 0:4 Бельгія 7 тур. 10.10 8 тур. 13.10 17:00 Казахстан 1:2 Кіпр 16:00 Казахстан 0:2 Бельгія 21:45 Бельгія 9:0 Сан-Марино 19:00 Кіпр 0:5 Росія 21:45 Росія 4:0 Шотландія 19:00 Шотландія 6:0 Сан-Марино 9 тур. 16.11 10 тур. 19.11 16:00 Кіпр 1:2 Шотландія 21:45 Бельгія 6:1 Кіпр 19:00 Росія 1:4 Бельгія 21:45 Сан-Марино 0:5 Росія 19:00 Сан-Марино 1:3 Казахстан 21:45 Шотландія 3:1 Казахстан

Група J

№ Команда І П Н П З П О 1. Італія 10 10 0 0 37 4 30 2. Фінляндія 10 6 0 4 16 10 18 3. Греція 10 4 2 4 12 14 14 4. Боснія і Герцеговина 10 4 1 5 20 17 13 5. Вірменія 10 3 1 6 14 25 10 6. Ліхтенштейн 10 0 2 8 2 31 2

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 2:3 Вірменія 19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:1 Боснія і Герцеговина 21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Фінляндія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 19:00 Вірменія 1:3 Італія 19:00 Вірменія 4:2 Боснія і Герцеговина 21:45 Боснія і Герцеговина 5:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 1:1 Ліхтенштейн 21:45 Фінляндія 1:0 Греція 21:45 Фінляндія 1:2 Італія 7 тур. 12.10 8 тур. 15.10 19:00 Боснія і Герцеговина 4:1 Фінляндія 21:45 Греція 2:1 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:0 Греція 21:45 Ліхтенштейн 0:5 Італія 21:45 Ліхтенштейн 1:1 Вірменія 21:45 Фінляндія 3:0 Вірменія 9 тур. 15.11 10 тур. 18.11 19:00 Вірменія 0:1 Греція 21:45 Греція 2:1 Фінляндія 19:00 Фінляндія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Італія 9:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:3 Боснія і Герцеговина

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