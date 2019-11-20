Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.
Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.
Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.
Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020
Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Англія
|8
|7
|0
|1
|37
|6
|21
|2.
|Чехія
|8
|5
|0
|3
|13
|11
|15
|3.
|Косово
|8
|3
|2
|3
|13
|16
|11
|4.
|Болгарія
|8
|1
|3
|4
|6
|17
|6
|5.
|Чорногорія
|8
|0
|3
|5
|3
|22
|3
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|19:00
|Болгарія
|1:1
|Чорногорія
|21:45
|Косово
|1:1
|Болгарія
|21:45
|Англія
|5:0
|Чехія
|21:45
|Чорногорія
|1:5
|Англія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Чорногорія
|1:1
|Косово
|21:45
|Болгарія
|2:3
|Косово
|21:45
|Чехія
|2:1
|Болгарія
|21:45
|Чехія
|3:0
|Чорногорія
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|16:00
|Косово
|2:1
|Чехія
|21:45
|Англія
|5:3
|Косово
|19:00
|Англія
|4:0
|Болгарія
|21:45
|Чорногорія
|0:3
|Чехія
|7 тур. 11.10
|8 тур. 14.10
|21:45
|Чорногорія
|0:0
|Болгарія
|21:45
|Болгарія
|0:6
|Англія
|21:45
|Чехія
|2:1
|Англія
|21:45
|Косово
|2:0
|Чорногорія
|9 тур. 14.11
|10 тур. 17.11
|21:45
|Англія
|7:0
|Чорногорія
|19:00
|Косово
|0:4
|Англія
|21:45
|Чехія
|2:1
|Косово
|19:00
|Болгарія
|1:0
|Чехія
Група В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Україна
|8
|6
|2
|0
|17
|4
|20
|2.
|Португалія
|8
|5
|2
|1
|22
|6
|17
|3.
|Сербія
|8
|4
|2
|2
|17
|17
|14
|4.
|Люксембург
|8
|1
|1
|5
|7
|16
|4
|5.
|Литва
|8
|0
|1
|7
|5
|25
|1
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Люксембург
|2:1
|Литва
|21:45
|Люксембург
|1:2
|Україна
|21:45
|Португалія
|0:0
|Україна
|21:45
|Португалія
|1:1
|Сербія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Литва
|1:1
|Люксембург
|21:45
|Сербія
|4:1
|Литва
|21:45
|Україна
|5:0
|Сербія
|21:45
|Україна
|1:0
|Люксембург
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|19:00
|Литва
|0:3
|Україна
|21:45
|Литва
|1:5
|Португалія
|21:45
|Сербія
|2:4
|Португалія
|21:45
|Люксембург
|1:3
|Сербія
|7 тур. 11.10
|8 тур. 14.10
|21:45
|Португалія
|3:0
|Люксембург
|21:45
|Литва
|1:2
|Сербія
|21:45
|Україна
|2:0
|Литва
|21:45
|Україна
|2:1
|Португалія
|9 тур. 14.11
|10 тур. 17.11
|21:45
|Португалія
|6:0
|Литва
|16:00
|Люксембург
|0:2
|Португалія
|21:45
|Сербія
|3:2
|Люксембург
|16:00
|Сербія
|2:2
|Україна
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Німеччина
|8
|7
|0
|1
|30
|7
|21
|2.
|Нідерланди
|8
|6
|1
|1
|24
|7
|19
|3.
|Пн.Ірландія
|8
|4
|1
|3
|9
|13
|13
|4.
|Білорусь
|8
|1
|1
|6
|4
|16
|4
|5.
|Естонія
|8
|0
|1
|7
|2
|26
|1
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Нідерланди
|4:0
|Білорусь
|21:45
|Нідерланди
|2:3
|Німеччина
|21:45
|Пн.Ірландія
|2:0
|Естонія
|21:45
|Пн.Ірландія
|2:1
|Білорусь
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|21:45
|Естонія
|1:2
|Пн.Ірландія
|21:45
|Білорусь
|0:1
|Пн.Ірландія
|21:45
|Білорусь
|0:2
|Німеччина
|21:45
|Німеччина
|8:0
|Естонія
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Німеччина
|2:4
|Нідерланди
|21:45
|Пн.Ірландія
|0:2
|Німеччина
|21:45
|Естонія
|1:2
|Білорусь
|21:45
|Естонія
|0:4
|Нідерланди
|7 тур. 10.10
|8 тур. 13.10
|21:45
|Білорусь
|0:0
|Естонія
|19.00
|Білорусь
|1:2
|Нідерланди
|21:45
|Нідерланди
|3:1
|Пн.Ірландія
|21:45
|Естонія
|0:3
|Німеччина
|9 тур. 16.11
|10 тур. 19.11
|21:45
|Пн.Ірландія
|0:0
|Нідерланди
|21:45
|Нідерланди
|5:0
|Естонія
|21:45
|Німеччина
|4:0
|Білорусь
|21:45
|Німеччина
|6:1
|Пн.Ірландія
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швейцарія
|8
|5
|2
|1
|19
|6
|17
|2.
|Данія
|8
|4
|4
|0
|23
|6
|16
|3.
|Ірландія
|8
|3
|4
|1
|7
|5
|13
|4.
|Грузія
|8
|2
|2
|4
|7
|11
|8
|5.
|Гібралтар
|8
|0
|0
|8
|3
|31
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|16:00
|Грузія
|0:2
|Швейцарія
|21:45
|Ірландія
|1:0
|Грузія
|19:00
|Гібралтар
|0:1
|Ірландія
|21:45
|Швейцарія
|3:3
|Данія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|19:00
|Грузія
|3:0
|Гібралтар
|21:45
|Ірландія
|2:0
|Гібралтар
|21:45
|Данія
|1:1
|Ірландія
|21:45
|Данія
|5:1
|Грузія
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|21:45
|Гібралтар
|0:6
|Данія
|19:00
|Грузія
|0:0
|Данія
|21:45
|Ірландія
|1:1
|Швейцарія
|19:00
|Швейцарія
|4:0
|Гібралтар
|7 тур. 12.10
|8 тур. 15.10
|16:00
|Грузія
|0:0
|Ірландія
|21:45
|Гібралтар
|2:3
|Грузія
|19:00
|Данія
|1:0
|Швейцарія
|21:45
|Швейцарія
|2:0
|Ірландія
|9 тур. 15.11
|10 тур. 18.11
|21:45
|Данія
|6:0
|Гібралтар
|21:45
|Ірландія
|1:1
|Данія
|21:45
|Швейцарія
|1:0
|Грузія
|21:45
|Гібралтар
|1:6
|Швейцарія
Група E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Хорватія
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|17
|2.
|Вельс
|8
|4
|2
|2
|10
|6
|14
|3.
|Словаччина
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|13
|4.
|Угорщина
|8
|4
|0
|4
|8
|11
|12
|5.
|Азербайджан
|8
|0
|1
|7
|5
|18
|1
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Хорватія
|2:1
|Азербайджан
|16:00
|Вельс
|1:0
|Словаччина
|21:45
|Словаччина
|2:0
|Угорщина
|19:00
|Угорщина
|2:1
|Хорватія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Хорватія
|2:1
|Вельс
|19:00
|Азербайджан
|1:5
|Словаччина
|19:00
|Азербайджан
|1:3
|Угорщина
|21:45
|Угорщина
|1:0
|Вельс
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Словаччина
|0:4
|Хорватія
|19:00
|Азербайджан
|1:1
|Хорватія
|21:45
|Вельс
|2:1
|Азербайджан
|21:45
|Угорщина
|1:2
|Словаччина
|7 тур. 10.10
|8 тур.13.10
|21:45
|Хорватія
|3:0
|Угорщина
|19:00
|Угорщина
|1:0
|Азербайджан
|21:45
|Словаччина
|1:1
|Вельс
|21:45
|Вельс
|1:1
|Хорватія
|9 тур. 16.11
|10 тур. 19.11
|19:00
|Азербайджан
|0:2
|Вельс
|21:45
|Словаччина
|2:0
|Азербайджан
|21:45
|Хорватія
|3:1
|Словаччина
|21:45
|Вельс
|2:0
|Угорщина
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Іспанія
|10
|8
|2
|0
|31
|5
|26
|2.
|Швеція
|10
|6
|3
|1
|23
|9
|21
|3.
|Норвегія
|10
|4
|5
|1
|19
|11
|17
|4.
|Румунія
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|5.
|Фарерські о-ви
|10
|1
|0
|9
|4
|30
|3
|6.
|Мальта
|10
|1
|0
|9
|3
|27
|3
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|19:00
|Мальта
|2:1
|Фарери
|21:45
|Мальта
|0:2
|Іспанія
|19:00
|Швеція
|2:1
|Румунія
|21:45
|Норвегія
|3:3
|Швеція
|21:45
|Іспанія
|2:1
|Норвегія
|21:45
|Румунія
|4:1
|Фарери
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Норвегія
|2:2
|Румунія
|21:45
|Іспанія
|3:0
|Швеція
|21:45
|Фарери
|1:4
|Іспанія
|21:45
|Мальта
|0:4
|Румунія
|21:45
|Швеція
|3:0
|Мальта
|21:45
|Фарери
|0:2
|Норвегія
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|21:45
|Норвегія
|2:0
|Мальта
|16:00
|Румунія
|1:0
|Мальта
|21:45
|Румунія
|1:2
|Іспанія
|19:00
|Іспанія
|4:0
|Фарери
|21:45
|Фарери
|0:4
|Швеція
|21:45
|Швеція
|1:1
|Норвегія
|7 тур. 12.10
|8 тур. 15.10
|19:00
|Фарери
|0:3
|Румунія
|21:45
|Румунія
|1:1
|Норвегія
|21:45
|Мальта
|0:4
|Швеція
|21:45
|Фарери
|1:0
|Мальта
|21:45
|Норвегія
|1:1
|Іспанія
|21:45
|Швеція
|1:1
|Іспанія
|9 тур. 15.11
|10 тур. 18.11
|19:00
|Норвегія
|4:0
|Фарери
|21:45
|Іспанія
|5:0
|Румунія
|21:45
|Іспанія
|7:0
|Мальта
|21:45
|Мальта
|1:2
|Норвегія
|21:45
|Румунія
|0:2
|Швеція
|21:45
|Швеція
|3:0
|Фарери
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Польща
|10
|8
|1
|1
|18
|5
|25
|2.
|Австрія
|10
|6
|1
|3
|19
|9
|19
|3.
|Македонія
|10
|4
|2
|4
|12
|13
|14
|4.
|Словенія
|10
|4
|2
|4
|16
|11
|14
|5.
|Ізраїль
|10
|3
|2
|5
|16
|18
|11
|6.
|Латвія
|10
|1
|0
|9
|3
|28
|3
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Австрія
|0:1
|Польща
|19:00
|Ізраїль
|4:2
|Австрія
|21:45
|Ізраїль
|1:1
|Словенія
|21:45
|Польща
|2:0
|Латвія
|21:45
|Македонія
|3:1
|Латвія
|21:45
|Словенія
|1:1
|Македонія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Австрія
|1:0
|Словенія
|21:45
|Латвія
|0:5
|Словенія
|21:45
|Латвія
|0:3
|Ізраїль
|21:45
|Польща
|4:0
|Ізраїль
|21:45
|Македонія
|0:1
|Польща
|21:45
|Македонія
|1:4
|Австрія
|5 тур. 5.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Ізраїль
|1:1
|Македонія
|21:45
|Латвія
|0:2
|Македонія
|5 тур. 6.09
|21:45
|Польща
|0:0
|Австрія
|21:45
|Австрія
|6:0
|Латвія
|21:45
|Словенія
|3:2
|Ізраїль
|21:45
|Словенія
|2:0
|Польща
|8 тур. 13.10
|7 тур. 10.10
|21:45
|Словенія
|0:1
|Австрія
|21:45
|Австрія
|3:1
|Ізраїль
|21:45
|Польща
|2:0
|Македонія
|21:45
|Латвія
|0:3
|Польща
|8 тур. 15.10
|21:45
|Македонія
|2:1
|Словенія
|21:45
|Ізраїль
|3:1
|Латвія
|9 тур. 16.11
|10 тур. 19.11
|19:00
|Словенія
|1:0
|Латвія
|21:45
|Латвія
|1:0
|Австрія
|21:45
|Ізраїль
|1:2
|Польща
|21:45
|Польща
|3:2
|Словенія
|21:45
|Австрія
|2:1
|Македонія
|21:45
|Македонія
|1:0
|Ізраїль
Група H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Франція
|10
|8
|1
|1
|25
|6
|25
|2.
|Туреччина
|10
|7
|2
|1
|18
|3
|23
|3.
|Ісландія
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|19
|4.
|Албанія
|10
|4
|1
|5
|16
|14
|13
|5.
|Андорра
|10
|1
|1
|8
|3
|20
|4
|6.
|Молдова
|10
|1
|0
|9
|3
|26
|3
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Албанія
|0:2
|Туреччина
|19:00
|Туреччина
|4:0
|Молдова
|21:45
|Андорра
|0:2
|Ісландія
|21:45
|Андорра
|0:3
|Албанія
|21:45
|Молдова
|1:4
|Франція
|21:45
|Франція
|4:0
|Ісландія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Ісландія
|1:0
|Албанія
|21:45
|Албанія
|2:0
|Молдова
|19:00
|Молдова
|1:0
|Андорра
|21:45
|Андорра
|0:4
|Франція
|21:45
|Туреччина
|2:0
|Франція
|21:45
|Ісландія
|2:1
|Туреччина
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|19:00
|Ісландія
|3:0
|Молдова
|21:45
|Албанія
|4:2
|Ісландія
|21:45
|Туреччина
|1:0
|Андорра
|21:45
|Молдова
|0:4
|Туреччина
|21:45
|Франція
|4:1
|Албанія
|21:45
|Франція
|3:0
|Андорра
|7 тур. 11.10
|8 тур. 14.10
|21:45
|Ісландія
|0:1
|Франція
|21:45
|Ісландія
|2:0
|Андорра
|21:45
|Андорра
|1:0
|Молдова
|21:45
|Молдова
|0:4
|Албанія
|21:45
|Туреччина
|1:0
|Албанія
|21:45
|Франція
|1:1
|Туреччина
|9 тур. 14.11
|10 тур. 17.11
|19:00
|Туреччина
|0:0
|Ісландія
|21:45
|Албанія
|0:2
|Франція
|21:45
|Франція
|2:1
|Молдова
|21:45
|Андорра
|0:2
|Туреччина
|21:45
|Албанія
|2:2
|Андорра
|21:45
|Молдова
|1:2
|Ісландія
Група I
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгія
|10
|10
|0
|0
|40
|3
|30
|2.
|Росія
|10
|8
|0
|2
|33
|8
|24
|3.
|Шотландія
|10
|5
|0
|5
|16
|19
|15
|4.
|Кіпр
|10
|3
|1
|6
|15
|20
|10
|5.
|Казахстан
|10
|3
|1
|6
|13
|17
|10
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1
|51
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|17:00
|Казахстан
|3:0
|Шотландія
|16:00
|Казахстан
|0:4
|Росія
|19:00
|Кіпр
|5:0
|Сан-Марино
|19:00
|Сан-Марино
|0:2
|Шотландія
|21:45
|Бельгія
|3:1
|Росія
|21:45
|Кіпр
|0:2
|Бельгія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Росія
|9:0
|Сан-Марино
|17:00
|Казахстан
|4:0
|Сан-Марино
|21:45
|Бельгія
|3:0
|Казахстан
|21:45
|Бельгія
|3:0
|Шотландія
|21:45
|Шотландія
|2:1
|Кіпр
|21:45
|Росія
|1:0
|Кіпр
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Кіпр
|1:1
|Казахстан
|21:45
|Росія
|1:0
|Казахстан
|21:45
|Сан-Марино
|0:4
|Бельгія
|21:45
|Сан-Марино
|0:4
|Кіпр
|21:45
|Шотландія
|1:2
|Росія
|21:45
|Шотландія
|0:4
|Бельгія
|7 тур. 10.10
|8 тур. 13.10
|17:00
|Казахстан
|1:2
|Кіпр
|16:00
|Казахстан
|0:2
|Бельгія
|21:45
|Бельгія
|9:0
|Сан-Марино
|19:00
|Кіпр
|0:5
|Росія
|21:45
|Росія
|4:0
|Шотландія
|19:00
|Шотландія
|6:0
|Сан-Марино
|9 тур. 16.11
|10 тур. 19.11
|16:00
|Кіпр
|1:2
|Шотландія
|21:45
|Бельгія
|6:1
|Кіпр
|19:00
|Росія
|1:4
|Бельгія
|21:45
|Сан-Марино
|0:5
|Росія
|19:00
|Сан-Марино
|1:3
|Казахстан
|21:45
|Шотландія
|3:1
|Казахстан
Група J
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Італія
|10
|10
|0
|0
|37
|4
|30
|2.
|Фінляндія
|10
|6
|0
|4
|16
|10
|18
|3.
|Греція
|10
|4
|2
|4
|12
|14
|14
|4.
|Боснія і Герцеговина
|10
|4
|1
|5
|20
|17
|13
|5.
|Вірменія
|10
|3
|1
|6
|14
|25
|10
|6.
|Ліхтенштейн
|10
|0
|2
|8
|2
|31
|2
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|21:45
|Італія
|2:0
|Фінляндія
|19:00
|Вірменія
|0:2
|Фінляндія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|2:1
|Вірменія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|2:2
|Греція
|21:45
|Ліхтенштейн
|0:2
|Греція
|21:45
|Італія
|6:0
|Ліхтенштейн
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Вірменія
|3:0
|Ліхтенштейн
|21:45
|Греція
|2:3
|Вірменія
|19:00
|Фінляндія
|2:0
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Італія
|2:1
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Греція
|0:3
|Італія
|21:45
|Ліхтенштейн
|0:2
|Фінляндія
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|19:00
|Вірменія
|1:3
|Італія
|19:00
|Вірменія
|4:2
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|5:0
|Ліхтенштейн
|21:45
|Греція
|1:1
|Ліхтенштейн
|21:45
|Фінляндія
|1:0
|Греція
|21:45
|Фінляндія
|1:2
|Італія
|7 тур. 12.10
|8 тур. 15.10
|19:00
|Боснія і Герцеговина
|4:1
|Фінляндія
|21:45
|Греція
|2:1
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Італія
|2:0
|Греція
|21:45
|Ліхтенштейн
|0:5
|Італія
|21:45
|Ліхтенштейн
|1:1
|Вірменія
|21:45
|Фінляндія
|3:0
|Вірменія
|9 тур. 15.11
|10 тур. 18.11
|19:00
|Вірменія
|0:1
|Греція
|21:45
|Греція
|2:1
|Фінляндія
|19:00
|Фінляндія
|3:0
|Ліхтенштейн
|21:45
|Італія
|9:1
|Вірменія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|0:3
|Італія
|21:45
|Ліхтенштейн
|0:3
|Боснія і Герцеговина
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