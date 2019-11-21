Пряму трансляцію фінального матчу Кубка Лібертадорес 2019 між Фламенго та Рівер Плейтом покаже телеканал Матч ТВ.
У фінальному матчі Копа Лібертадорес-2019 бразильський Фламенго зустрінеться з аргентинським Рівер Плейтом. Матч пройде 23 листопада в столиці Перу Лімі на стадіоні Монументаль.
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
У прямому ефірі гру можна буде подивитися на російському телеканалі Матч ТВ.
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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, у півфіналі Кубка Лібертадорес Рівер Плейт обіграв за сумою двох матчів минулорічного фіналіста турніру Бока Хуніорс.
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