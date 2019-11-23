Букмекери дали прогноз на матч Манчестер Сіті — Шахтар у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Манчестер Сіті у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому містяни на стадіоні Етіхад у Манчестері зіграють проти донецького Шахтаря. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.18. Успіх українського клубу оцінюють в 14.50. Нічийний результат зустрічі — 7.40.

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Фото: Manchester City, FC SHAKHTAR DONETSK