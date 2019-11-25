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Факти / Спорт

Де дивитися Манчестер Сіті — Шахтар

Пряму трансляцію матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шахтарем покаже телеканал Футбол 1.

Этихад Стэдиум

У п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Шахтар зіграє з Манчестер Сіті. Матч пройде 26 листопада у Манчестері на стадіоні Етіхад.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

ЧитайтеМанчестер Сіті — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.

Фото: Dreamstime

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