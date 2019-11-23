Букмекери дали прогноз на матч Реал Мадрид — ПСЖ у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Реал Мадрид у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому вершкові на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді зіграють проти французького ПСЖ. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Зінедіна Зідана. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 2.30. Успіх французького клубу оцінюють в 2.95. Нічийний результат зустрічі — 3.65.

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Фото: Real Madrid C.F., Paris Saint-Germain