Форвард Златан Ібрагімович заінтригував новим відео у соцмережах.

Шведський форвард Златан Ібрагімович виклав у соціальних мережах нове відео. У ролику зображена футболка шведського клубу Хаммарбю, а на спині в наступному кадрі з’являється прізвище футболіста.

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Сам гравець ніяк не підписав пост, а лише відмітив шведський клуб.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 25 Лис 2019 р. о 10:36 PST

Контракт Ібрагімовича із Лос-Анджелес Гелаксі закінчується наприкінці 2019 року.

У минулому сезоні Хаммарбю завершив чемпіонат Швеції на третьому місці, пропустивши вперед Юргорден та Мальме.

Нагадаємо, у вересні Златан Ібрагімович у своєму Instagram запустив новий челендж.