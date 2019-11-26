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Факти / Спорт

Ібрагімович натякнув на перехід у шведський клуб

Форвард Златан Ібрагімович заінтригував новим відео у соцмережах.

Ибрагимович

Шведський форвард Златан Ібрагімович виклав у соціальних мережах нове відео. У ролику зображена футболка шведського клубу Хаммарбю, а на спині в наступному кадрі з’являється прізвище футболіста.

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Сам гравець ніяк не підписав пост, а лише відмітив шведський клуб.

 

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Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Контракт Ібрагімовича із Лос-Анджелес Гелаксі закінчується наприкінці 2019 року.

У минулому сезоні Хаммарбю завершив чемпіонат Швеції на третьому місці, пропустивши вперед Юргорден та Мальме.

Нагадаємо, у вересні Златан Ібрагімович у своєму Instagram запустив новий челендж.

Фото: Getty Images

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