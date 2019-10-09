У шведському Мальме відкрили пам’ятник форварду Лос-Анджелес Гелаксі Златану Ібрагімовичу.

Бронзова скульптура Златана Ібрагімовича висотою 3 метри була виготовлена ще 2 роки тому, однак лише зараз її встановили у Мальме між старою та новою аренами міста.

Про рішення встановити статую оголосила Федерація футболу Швеції у 2016 році. Спершу планувалося встановити статую у Стокгольмі, однак минулого року федерація вирішила передати її Мальме.

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Футболіст зображений стоїть на земній кулі, високо піднявши руки, – це його знаменитий переможний жест. Вага пам’ятника – 550 кг, висота – близько 3,5 м.

— Коли ви приїжджаєте в Нью-Йорк, то бачите Статую Свободи. Коли приїжджаєте до Швеції, бачите Статую Златана, – прокоментував відкриття статуї Ібрагімович.

Swedish soccer player Zlatan Ibrahimovic speaks as a bronze statue in his likeness is unveiled in his hometown of Malmo, Sweden pic.twitter.com/6FfaQtziOK — Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2019

Переглянути цей допис в Instagram We are Zweden!!! Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 8 Жов 2019 р. о 9:17 PDT

В останньому турі MLS Ібрагімович відзначився шикарним голом у ворота Г’юстон Динамо.

Фото: Zlatan Ibrahimović