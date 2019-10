Бронзова скульптура Златана Ібрагімовича висотою 3 метри була виготовлена ще 2 роки тому, однак лише зараз її встановили у Мальме між старою та новою аренами міста.

Про рішення встановити статую оголосила Федерація футболу Швеції у 2016 році. Спершу планувалося встановити статую у Стокгольмі, однак минулого року федерація вирішила передати її Мальме.

Футболіст зображений стоїть на земній кулі, високо піднявши руки, – це його знаменитий переможний жест. Вага пам’ятника – 550 кг, висота – близько 3,5 м.

Swedish soccer player Zlatan Ibrahimovic speaks as a bronze statue in his likeness is unveiled in his hometown of Malmo, Sweden pic.twitter.com/6FfaQtziOK

— Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2019