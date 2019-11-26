Букмекери дали прогноз на матч Реал Мадрид — ПСЖ у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Реал Мадрид у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому вершкові на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді зіграють проти французького ПСЖ. Початок матчу о 22.00.

Читайте: Манчестер Сіті — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Зінедіна Зідана. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 2.44. Успіх французького клубу оцінюють в 2.75. Нічийний результат зустрічі — 3.85.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.

Фото: Real Madrid C.F., Paris Saint-Germain