Валенсія та Челсі розійшлися нічиєю у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Валенсія приймала Челсі в рамках матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Валенсії на стадіоні Месталья та завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

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Рахунок у матчі відкрив хавбек кажанів Карлос Солер після пасу від Родріго. Ще до перерви Матео Ковачич красивим ударом з-за меж штрафного відновив рівновагу.

У другому таймі Крістіан Пулішич заштовхав м’яча у сітку воріт, вивівши аристократів вперед. На 65-й хвилині господарі заробили пенальті, однак Даніель Парехо не зміг переграти голкіпера Кепа Аррісабалагу. А рятівний гол для кажанів забив Даніель Васс під кінець матчу.

Після п’яти турів Валенсія посідає другу сходинку, Челсі йде слідом. В обох команд по 8 очок.

До речі, Локомотив поступився Байєру і першим вилетів з єврокубків.