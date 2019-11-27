Букмекери дали прогноз на матч Генк — Зальцбург у матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Генк у середу, 27 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому магістри на стадіоні Крістал-Арена у Генку зіграють проти австрійського Зальцбурга. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Джессі Марша. На перемогу Зальцбурга приймають ставки з коефіцієнтом 1.57. Успіх бельгійського клубу оцінюють в 5.10. Нічийний результат зустрічі — 4.90.