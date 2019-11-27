Букмекери дали прогноз на матч Ліверпуль — Наполі у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Ліверпуль у середу, 27 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому червоні на стадіоні Енфілд у Ліверпулі зіграють проти італійського Наполі. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.38. Успіх італійського клубу оцінюють в 8.70. Нічийний результат зустрічі — 5.10.

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Фото: Liverpool FC, Official SSC Napoli