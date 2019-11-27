Букмекери дали прогноз на матч Славія — Інтер у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Славія у середу, 27 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому червоно-білі на стадіоні Сінобо Стедіум у Празі зіграють проти міланського Інтера. Початок матчу о 22.00.

Читайте: Аталанта — Динамо Загреб: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Антоніо Конте. На перемогу Інтера приймають ставки з коефіцієнтом 2.35. Успіх чеського клубу оцінюють в 3.20. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з анонсом на матч Ліги Європи Мальме – Динамо Київ.

Фото: SK Slavia Praha, Inter