Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала найкращих тренерів збірних 2019 року.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко посів восьму сходинку у рейтингу найкращих наставників футбольних збірних року за версією IFFHS.

Лідером списку став наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш, який разом з командою виграв прем’єрну Лігу націй УЄФА. На другій сходинці розташувався наставник Бразилії – Тіте. Замикає трійку лідерів наставник збірної Бельгії Роберто Мартінез.

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Топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року:

Фернанду Сантуш (збірна Португалії) – 112 Тіте (збірна Бразилії) – 102 Роберто Мартінез (збірна Бельгії) – 97 Дідьє Дешам (збірна Франції) – 87 Джамель Бельмаді (збірна Алжиру) – 61 Гарет Саутгейт (збірна Англії) – 45 Роберто Манчіні (збірна Італії) – 42 Андрій Шевченко (збірна України) – 41 Рікардо Гарека (збірна Перу) – 22 Ніколя Дюпуї (збірна Мадагаскару)/Фелікс Санчес (збірна Катару) – 11

У голосуванні IFFHS взяли участь представники 90 країн. Андрій Шевченко набрав 41 бал. Це стало новим рекордом для України. Раніше максимальна кількість балів отримував в 2005 році Олег Блохін – 28.

В топ-25 найкращих тренерів збірних також потрапив Олександр Петраков – наставник чемпіонів світу у віці до 20 років.

Нагадаємо, стали відомі результати жеребкування стикових матчів за право зіграти у фінальній стадії Євро-2020.

Джерело: IFFHS