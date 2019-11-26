Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала найкращих тренерів збірних 2019 року.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко посів восьму сходинку у рейтингу найкращих наставників футбольних збірних року за версією IFFHS.
Лідером списку став наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш, який разом з командою виграв прем’єрну Лігу націй УЄФА. На другій сходинці розташувався наставник Бразилії – Тіте. Замикає трійку лідерів наставник збірної Бельгії Роберто Мартінез.
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Топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року:
- Фернанду Сантуш (збірна Португалії) – 112
- Тіте (збірна Бразилії) – 102
- Роберто Мартінез (збірна Бельгії) – 97
- Дідьє Дешам (збірна Франції) – 87
- Джамель Бельмаді (збірна Алжиру) – 61
- Гарет Саутгейт (збірна Англії) – 45
- Роберто Манчіні (збірна Італії) – 42
- Андрій Шевченко (збірна України) – 41
- Рікардо Гарека (збірна Перу) – 22
- Ніколя Дюпуї (збірна Мадагаскару)/Фелікс Санчес (збірна Катару) – 11
У голосуванні IFFHS взяли участь представники 90 країн. Андрій Шевченко набрав 41 бал. Це стало новим рекордом для України. Раніше максимальна кількість балів отримував в 2005 році Олег Блохін – 28.
В топ-25 найкращих тренерів збірних також потрапив Олександр Петраков – наставник чемпіонів світу у віці до 20 років.
Нагадаємо, стали відомі результати жеребкування стикових матчів за право зіграти у фінальній стадії Євро-2020.
Джерело: IFFHS