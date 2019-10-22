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Факти / Спорт

Конор МакГрегор прилетів в Україну

Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор вперше прилетів до України.

Конор МакГрегор

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах, ірландський боєць Конор МакГрегор прибув з візитом до Києва.

Читайте: Ось, де йому місце! В ірландському пабі віскі МакГрегора вилили в унітаз

МакГрегор мав прилетіти 22 жовтня вдень, але з запізненням вилетів до української столиці.

Конор МакГрегор в Украине

До України Конор прилетів на запрошення однієї з букмекерських контор.

Раніше до Києва прилетів голлівудський актор Том Круз.

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