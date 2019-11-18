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Роналду запросив на вечерю всіх гравців Ювентуса, щоб пояснити свою поведінку

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду запросив всю команду на вечерю перед виїздом на матч проти Аталанти.

Криштиану Роналду

Криштіану Роналду хоче пояснити свою поведінку перед одноклубниками в останніх матчах за б’янконері.

У зустрічах проти Локомотива у Лізі чемпіонів та проти Мілана у Серії А наставник Ювентуса Мауріціо Саррі достроково замінив Кріштіану, на що зоряний форвард відреагував досить емоційно – лаявся на тренера, скандалив на лаві запасних та за її межами.

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Тому Роналду вирішив зібрати всю команду перед поїздкою в Бергамо 23 листопада і особисто прояснити ситуацію.

Нагадаємо, Ювентусу вдалося обіграти московський Локомотив в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело: II Bianconero

Фото: Getty Images

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