Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду запросив всю команду на вечерю перед виїздом на матч проти Аталанти.

Криштіану Роналду хоче пояснити свою поведінку перед одноклубниками в останніх матчах за б’янконері.

У зустрічах проти Локомотива у Лізі чемпіонів та проти Мілана у Серії А наставник Ювентуса Мауріціо Саррі достроково замінив Кріштіану, на що зоряний форвард відреагував досить емоційно – лаявся на тренера, скандалив на лаві запасних та за її межами.

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Тому Роналду вирішив зібрати всю команду перед поїздкою в Бергамо 23 листопада і особисто прояснити ситуацію.

Нагадаємо, Ювентусу вдалося обіграти московський Локомотив в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело: II Bianconero