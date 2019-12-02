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Факти / Спорт

Ліон — РБ Лейпциг: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Ліон — РБ Лейпциг у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Лион РБ Лейпциг

Ліон у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому ліонські хлопчики на стадіоні Парк Олімпік Ліон у Ліоні зіграють проти німецького РБ Лейпцига. Початок матчу о 22.00.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Руді Гарсії. На перемогу Ліона приймають ставки з коефіцієнтом 2.44. Успіх німецького клубу оцінюють в 2.75. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозами букмекерів на виступ збірної України на Євро-2020.

Фото: Olympique Lyonnais, RB Leipzig

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