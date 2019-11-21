Після завершення кваліфікації чемпіонату Європи букмекери оновили свої прогнози на ймовірних претендентів на перемогу у турнірі.

Фаворитом Євро-2020 букмекери вважають збірну Франції. На перемогу підопічних Дідьє Дешама дають коефіцієнт 5.00. Другою йде дружина Гарета Саутгейта – збірна Англії з котируванням 6.00. Замикає трійку потенційних переможців збірна Бельгії — 7.00.

Також високі шанси, на думку букмекерів, є у збірної Нідерландів (8.00), Німеччини (9.00) та Іспанії (9.00).

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Потенційний успіх збірної України оцінюється коефіцієнтом 67.00. Синьо-жовті у рейтингу ймовірних переможців йдуть одразу слідом за Португалією, на перемогу якої дають прогноз 11.00, Італією (13.00) та Хорватією (31.00).

Нагадаємо, ще до старту жеребкування стало відомо, що підопічні Андрія Шевченка зіграють на Євро-2020 у групі С з Нідерландами.