Букмекери дали прогноз на матч Олімпіакос — Црвена Звезда у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.
Олімпіакос у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому червоно-білі на стадіоні Караіскакіс у Піреї зіграють проти сербської Црвени Звезди. Початок матчу о 22.00.
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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Педро Мартінеса. На перемогу Олімпіакоса приймають ставки з коефіцієнтом 1.58. Успіх сербського клубу оцінюють в 5.60. Нічийний результат зустрічі — 4.20.
Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.
Фото: Olympiacos FC, FK Crvena zvezda
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