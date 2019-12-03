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Бенфіка — Зеніт: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Бенфіка — Зеніт у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Бенфика Зенит

Бенфіка у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому орли на стадіоні Ештадіу да Луш у Лісабоні зіграють проти російського Зеніта. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Бруну Лажі. На перемогу Бенфіки приймають ставки з коефіцієнтом 2.20. Успіх пітерського клубу оцінюють в 3.20. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом на матч Ліон — РБ Лейпциг.

Фото: SL BenficaФК Зенит

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