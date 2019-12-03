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Факти / Спорт

Джошуа відправили у нокаут під час спарингу

Британський боксер Ентоні Джошуа готується до реваншу проти мексиканця Енді Руїса, якому він програв усі свої чемпіонські пояси.

Энтони Джошуа

Ентоні Джошуа активно готується до бою-реваншу проти мексиканця Енді Руїса, який відбудеться 7 грудня у Саудівській Аравії.

Під час одного зі спарингів британець опинився в нокауті, хто саме з боксерів так приголомшив Джошуа – невідомо.

Читайте: Джошуа та Руїс провели першу дуель поглядів перед реваншем

До бою проти Руїса Ентоні допомагають готуватися одразу кілька боксерів. Серед них Албон Первізай, Дерек Чісора, Тімоті Мотен, Ендрю Табіті та Том Літтл.

Нагадаємо, у червні Джошуа поступився Руїсу технічним нокаутом і втратив усі титули.

Джерело: WBN

Фото: Anthony Joshua

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