Британський боксер Ентоні Джошуа готується до реваншу проти мексиканця Енді Руїса, якому він програв усі свої чемпіонські пояси.
Ентоні Джошуа активно готується до бою-реваншу проти мексиканця Енді Руїса, який відбудеться 7 грудня у Саудівській Аравії.
Під час одного зі спарингів британець опинився в нокауті, хто саме з боксерів так приголомшив Джошуа – невідомо.
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До бою проти Руїса Ентоні допомагають готуватися одразу кілька боксерів. Серед них Албон Первізай, Дерек Чісора, Тімоті Мотен, Ендрю Табіті та Том Літтл.
Нагадаємо, у червні Джошуа поступився Руїсу технічним нокаутом і втратив усі титули.
Джерело: WBN
Фото: Anthony Joshua
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