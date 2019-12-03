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Факти / Спорт

Ван Бастена прибрали з FIFA 20 за нацистське вітання в ефірі

Колишнього нідерландського футболіста Марко ван Бастена прибрали з гри FIFA 20 через нацистське вітання в ефірі ТБ.

Ван Бастен FIFA 20

EA Sports прибрав з гри FIFA 20 легенду нідерландського футболу Марко ван Бастена за фразу Sieg Heil (нім. Хай живе перемога), яку він сказав у прямому ефірі на ТБ.

Фраза Sieg Heil увійшла в історію як нацистське вітання.

З FIFA 20 ван Бастена видалили на невизначений термін. Користувачі, які мали раніше картку ван Бастена в грі, зможуть продовжувати грати за нього.

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Раніше Марко ван Бастена відсторонили на два тижні від роботи на Fox Sports.

Ван Бастен – триразовий володар Золотого м’яча (в 1988, 1989 і 1992 роках), а також гравець року за версією ФІФА у 1992 році.

Раніше у Німеччині розгорівся скандал після того, як капітан футбольного клубу Хемніцер прийшов на матч з неонацистами.

Джерело: Daily Mail

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