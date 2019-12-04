Букмекери дали прогноз на матч Боруссія — Славія у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Боруссія Дортмунд у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому джмелі на стадіоні Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді зіграють проти чеської Славії. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Люсьєна Фавра. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 1.25. Успіх чеського клубу оцінюють в 11.00. Нічийний результат зустрічі — 6.20.

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Фото: Borussia Dortmund, SK Slavia Praha