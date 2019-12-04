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Факти / Спорт

Челсі — Лілль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Челсі — Лілль у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Челси Лилль

Челсі у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому аристократи на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні зіграють проти французького Лілля. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Френка Лемпарда. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 1.28. Успіх французького клубу оцінюють в 12.50. Нічийний результат зустрічі — 6.80.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом на матч Наполі — Генк.

Фото: Chelsea FC, LOSC

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