Букмекери дали прогноз на матч Аякс — Валенсія у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Аякс у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому аяксиди на стадіоні Йохан Кройф Арена в Амстердамі зіграють проти іспанської Валенсії. Початок матчу о 22.00.

Читайте: Зальцбург — Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Еріка тен Гага. На перемогу Аякса приймають ставки з коефіцієнтом 1.62. Успіх іспанського клубу оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом на матч Челсі — Лілль.

Фото: AFC Ajax, Valencia CF