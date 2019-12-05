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Факти / Спорт

Аякс — Валенсія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Аякс — Валенсія у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Аякс Валенсия

Аякс у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому аяксиди на стадіоні Йохан Кройф Арена в Амстердамі зіграють проти іспанської Валенсії. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Еріка тен Гага. На перемогу Аякса приймають ставки з коефіцієнтом 1.62. Успіх іспанського клубу оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

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Фото: AFC Ajax, Valencia CF

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