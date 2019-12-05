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Зальцбург — Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Зальцбург — Ліверпуль у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Зальцбург Ливерпуль

Зальцбург у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому бики на стадіоні Ред Булл Арена у Зальцбургу зіграють проти англійського Ліверпуля. Початок матчу о 19.55.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх австрійського клубу оцінюють в 3.60. Нічийний результат зустрічі — 4.20.

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Фото: FC Red Bull Salzburg, Gettty Images

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