ПСЖ обіграв на своєму полі Нант у 16-му турі чемпіонату Франції.

ПСЖ приймав на своєму полі Нант в рамках 16-го туру чемпіонату Франції. Зустріч пройшла на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі та завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.

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Перший тайм минув без голів, але по-перерві за справу взявся Кіліан Мбаппе, який відправив м’яч у сітку воріт після пасу від Анхеля ді Марії. Ще один гол на рахунку Неймара, який успішно реалізував пенальті.

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Після 16-ти турів ПСЖ має у своєму активі 36 очок і беззаперечне лідерство, Нант (23) йде дев’ятим.

До речі, Челсі обіграв на своєму полі Астон Віллу в матчі 15-го туру англійської Прем’єр-ліги-2019/20.