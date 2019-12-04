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Факти / Спорт

Футбол у веселкових кольорах: на матчах АПЛ проходить акція на підтримку ЛГБТ

Футбольні клуби Англії та Шотландії вирішили провести щорічну акцію на підтримку ЛГБТ-спільноти.

АПЛ ЛГБТ

Англійська Прем’єр-ліга та клуби з Англії та Шотландії проводять акцію на підтримку людей з нетрадиційною орієнтацією, яка проходить в рамках кампанії Rainbow Laces campaign.

Акція триватиме впродовж двох турів з 3 грудня до 9 грудня.

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Під час усіх 20 матчів АПЛ кутові прапорці та суддівське табло на матчах матимуть веселкове забарвлення. Також до акції приєднаються футболісти – у відповідних кольорах будуть капітанські пов’язки та шнурівки на бутсах.

Також ряд англійських клубів (Ліверпуль, Тоттенгем Готспур, Челсі, Лестер, Крістал Пелас, Бернлі, Борнмут, Саутгемптон, Норвіч Сіті) на період акції додали до своїх емблем у соцмережах веселку.

Раніше Манчестер Сіті випустив спеціальну форму на підтримку гей-параду.

Джерело: Premier League

Фото: Premier League

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