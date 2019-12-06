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Факти / Спорт

Атлетіко — Локомотив: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Атлетіко — Локомотив у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Атлетико Локомотив

Атлетіко у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому матрацники на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді зіграють проти російського Локомотива. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Дієго Сімеоне. На перемогу Атлетіко приймають ставки з коефіцієнтом 1.17. Успіх російського клубу оцінюють в 17.50. Нічийний результат зустрічі — 6.50.

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Фото: Atlético de Madrid, ФК Локомотив

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