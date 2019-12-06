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Факти / Спорт

ПСЖ — Галатасарай: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч ПСЖ — Галатасарай у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

ПСЖ Галатасарай

ПСЖ у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому парижани на стадіоні Парк де Пренс в Парижі зіграють проти турецького Галатасарая. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Томаса Тухеля. На перемогу ПСЖ приймають ставки з коефіцієнтом 1.19. Успіх турецького клубу оцінюють в 7.40. Нічийний результат зустрічі — 7.40.

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Фото: Paris Saint-Germain, Galatasaray SK

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