Статуя форварда Барселони Ліонеля Мессі з’явиться передмісті Мадрида.
Королівська іспанська федерація футболу планує встановити статую форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі.
Очікується, що металева копія аргентинця з’явиться у місті Лас-Росас, що у провінції Мадрида.
Вона буде знаходитися поруч зі статуями таких легенд футболу як Альфредо ді Стефано, Пеле та Марадони.
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Федерація поки ще роздумує коли починати роботу над проектом: до чи після того, як Лео закінчить кар’єру гравця.
Нагадаємо, 2 грудня Ліонель Мессі отримав свій шостий Золотий м’яч, випередивши у голосуванні захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка на 7 очок.
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