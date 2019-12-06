Статуя форварда Барселони Ліонеля Мессі з’явиться передмісті Мадрида.

Королівська іспанська федерація футболу планує встановити статую форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі.

Очікується, що металева копія аргентинця з’явиться у місті Лас-Росас, що у провінції Мадрида.

Вона буде знаходитися поруч зі статуями таких легенд футболу як Альфредо ді Стефано, Пеле та Марадони.

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Федерація поки ще роздумує коли починати роботу над проектом: до чи після того, як Лео закінчить кар’єру гравця.

Нагадаємо, 2 грудня Ліонель Мессі отримав свій шостий Золотий м’яч, випередивши у голосуванні захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка на 7 очок.