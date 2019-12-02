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Факти / Спорт

Ліонель Мессі отримав шостий Золотий м’яч

Золотий м’яч 2019 отримав форвард Барселони Ліонель Мессі під час церемонії у Парижі.

Лионель Месси

Лауреатом нагороди Золотий м’яч 2019 став форвард Барселони Ліонель Мессі.

У голосуванні він обійшов захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка, форварда Ліверпуля Садіо Мане і форварда Ювентуса Кріштіану Роналду.

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Урочиста церемонія вручення нагороди пройшла 2 грудня в Парижі. Для 32-річного футболіста це шостий Золотий м’яч у кар’єрі. Раніше Мессі ставав володарем нагороди в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.

Цього року форвард виграв з Барселоною свій 10-й чемпіонський титул в кар’єрі, вшосте став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії (37 голів) і Ліги чемпіонів (12 голів).

А ось захисник туринського Ювентуса Маттейс де Лігт став найкращим молодим гравцем за версією France Football.

Фото: Getty Images

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