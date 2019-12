Лауреатом нагороди Золотий м’яч 2019 став форвард Барселони Ліонель Мессі.

У голосуванні він обійшов захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка, форварда Ліверпуля Садіо Мане і форварда Ювентуса Кріштіану Роналду.

Урочиста церемонія вручення нагороди пройшла 2 грудня в Парижі. Для 32-річного футболіста це шостий Золотий м’яч у кар’єрі. Раніше Мессі ставав володарем нагороди в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019