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Факти / Спорт

Футболіст Ліверпуля потролив Мессі, пригадавши йому півфінал ЛЧ

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд після церемонії вручення Золотого м’яча вирішив пожартувати над Ліонелем Мессі.

Трент Александр-Арнольд

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча 2019 від французького видання France Football.

В голосуванні Мессі обійшов захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка та форварда Ювентуса Криштіану Роналду.

Одноклубник ван Дейка Трент Александер-Арнольд вирішив пожартувати над аргентинцем, пригадавши Мессі півфінал Ліги чемпіонів-2018/19, в якому мерсисайдці здійснили неймовірний камбек і вибили Барселону з розіграшу трофею.

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У своєму Twitter Трент виклав фото, на якому він зображений з Енді Робертсоном та Алексом Окслейд-Чемберленом.

— Граємо з Барсою вдома, і тут нам призначають кутовий…, – підписав знімок Александр-Арнольд.

Нагадаємо, у першому півфінальному матчі ЛЧ Ліверпуль поступився Барсі на Камп Ноу з рахунком 3:0, але на Енфілді довів, що то було прикре непорозуміння і обіграв блаугранас 4:0.

Ключовим моментом матчу став крутий розіграш кутового у виконанні Александера-Арнольда, який завершив Дівок Орігі.

Нагадаємо, Ван Дейку не вистачило 7 балів у голосуванні, щоб отримати Золотий м’яч.

Фото: Dreamstime

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