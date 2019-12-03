Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд після церемонії вручення Золотого м’яча вирішив пожартувати над Ліонелем Мессі.

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча 2019 від французького видання France Football.

В голосуванні Мессі обійшов захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка та форварда Ювентуса Криштіану Роналду.

Одноклубник ван Дейка Трент Александер-Арнольд вирішив пожартувати над аргентинцем, пригадавши Мессі півфінал Ліги чемпіонів-2018/19, в якому мерсисайдці здійснили неймовірний камбек і вибили Барселону з розіграшу трофею.

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У своєму Twitter Трент виклав фото, на якому він зображений з Енді Робертсоном та Алексом Окслейд-Чемберленом.

— Граємо з Барсою вдома, і тут нам призначають кутовий…, – підписав знімок Александр-Арнольд.

“So, it was Barca at home and we got this corner…” pic.twitter.com/itYca25kuv — Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 2, 2019

Нагадаємо, у першому півфінальному матчі ЛЧ Ліверпуль поступився Барсі на Камп Ноу з рахунком 3:0, але на Енфілді довів, що то було прикре непорозуміння і обіграв блаугранас 4:0.

Ключовим моментом матчу став крутий розіграш кутового у виконанні Александера-Арнольда, який завершив Дівок Орігі.

Exactly one week ago… Trent Alexander-Arnold and Divock Origi combined brilliantly to knock Barcelona out of the Champions League pic.twitter.com/rsHBwEKEwL — Goal (@goal) May 14, 2019

Нагадаємо, Ван Дейку не вистачило 7 балів у голосуванні, щоб отримати Золотий м’яч.