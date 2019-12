Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча 2019 від французького видання France Football.

В голосуванні Мессі обійшов захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка та форварда Ювентуса Криштіану Роналду.

Одноклубник ван Дейка Трент Александер-Арнольд вирішив пожартувати над аргентинцем, пригадавши Мессі півфінал Ліги чемпіонів-2018/19, в якому мерсисайдці здійснили неймовірний камбек і вибили Барселону з розіграшу трофею.

Читайте: Роналду просидів у машині майже всю церемонію вручення нагород Серії А

У своєму Twitter Трент виклав фото, на якому він зображений з Енді Робертсоном та Алексом Окслейд-Чемберленом.

“So, it was Barca at home and we got this corner…” pic.twitter.com/itYca25kuv

— Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 2, 2019