Букмекери дали прогноз на матч Атлетіко — Локомотив у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.
Атлетіко у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому матрацники на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді зіграють проти російського Локомотива. Початок матчу о 22.00.
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На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Дієго Сімеоне. На перемогу Атлетіко приймають ставки з коефіцієнтом 1.17. Успіх російського клубу оцінюють в 17.50. Нічийний результат зустрічі — 6.50.
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Фото: Atlético de Madrid, ФК Локомотив
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