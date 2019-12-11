Букмекери дали прогноз на матч Олімпіакос — Црвена Звезда у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Олімпіакос у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому червоно-білі на стадіоні Караіскакіс у Піреї зіграють проти сербської Црвени Звезди. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Педро Мартінеса. На перемогу Олімпіакоса приймають ставки з коефіцієнтом 1.58. Успіх сербського клубу оцінюють в 5.60. Нічийний результат зустрічі — 4.20.

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Фото: Olympiacos FC, FK Crvena zvezda