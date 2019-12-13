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Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів-2019/20: де та коли дивитися

Пряму трансляцію жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів покаже телеканал Футбол 1.

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20 відбудеться 16 грудня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні.

Початок о 13.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися процедуру жеребкування на телеканалі Футбол 1. Також подивитися церемонію можна буде на офіційному сайті UEFA.com.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

У жеребкуванні візьмуть участь вісім переможців квартетів (сіяні) та вісім команд, які посіли другі місця у своїх групах. На жаль, ця стадія турніру продовжується без представників України.

  • Сіяні: Ліверпуль, РБ Лейпциг, ПСЖ, Манчестер Сіті, Ювентус, Баварія, Барселона, Ювентус;
  • Несіяні: Тоттенгем, Аталанта, Атлетіко, Реал Мадрид, Наполі, Боруссія Дортмунд, Челсі, Ліон.

У першому раунді плей-оф команди з однієї асоціації, а також учасники однієї групи не можуть зустрітися один з одним.

Нагадаємо, Шахтар дізнався всіх потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи.

Фото: UEFA

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