Ліверпулю вдалося загнати два м’ячі у ворота Вотфорда і стати переможцем матчу 17-го туру АПЛ.

На стадіоні Енфілд в Англії відбувся матч між Ліверпулем і Вотфордом в рамках 17-го туру АПЛ.

Зустріч Ліверпуль – Вотфорд завершилася з рахунком 2:0.

Ліверпулю вдалося отримати перевагу наприкінці першого тайму завдяки швидкій контратаці. Мане віддав передачу на Салаха, а той обіграв захист і забив перший гол у матчі.

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У другому таймі у ворота Вотфорда вдалося забити і самому Мане, проте арбітр скасував цей гол через офсайд.

Оформити дубль і поставити крапку у зустрічі Салах зміг на 90-й хвилині завдяки пасу Оріджи.

Прекрасна гра дозволила Ліверпулю зберегти першість у турнірній таблиці АПЛ, а Вотфорд залишився на останньому місці.

До слова, наставник Ліверпуля Юрген Клопп підписав новий контракт з клубом, який буде дійсний до літа 2024 року.