Пряму трансляцію жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи-2019/20 покаже телеканал Футбол 1.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи-2019/20 відбудеться 16 грудня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні.

Початок о 14.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися процедуру жеребкування на телеканалі Футбол 1. Також подивитися церемонію можна буде на офіційному сайті UEFA.com.

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Під час жеребкування свого суперника на цій стадії дізнається донецький Шахтар. Гірники будуть несіяними і можуть зустрітися з однією з наступних команд: Севілья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтік, Арсенал, Порту, Еспаньйол, Гент, Башакшехір, Брага, Манчестер Юнайтед, Аякс, РБ Зальцбург, Інтер, Бенфіка.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 20 лютого, а матч-відповідь 27 лютого.

Нагадаємо, Динамо розійшлося нічиєю з Лугано в заключному турі групового етапу Ліги Європи і покинуло поточний розіграш турніру.

Фото: UEFA