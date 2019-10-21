Шкільна ігрова майка баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса була продана на аукціоні за $187,5 тис.

Шкільна майка ЛеБрона Джеймса, в якій він сфотографувався у 2002 році для обкладинки журналу Sports Illustrated, пішла з молотка за $187,5 тис.

Той номер Sports Illustrated вийшов із заголовком Обраний.

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Організатори аукціону сподівалися виручити за майку баскетболіста близько $300 тис.

The Chosen One, indeed pic.twitter.com/bs2c7ruQ5Y — Sports Illustrated (@SInow) October 20, 2019

У 2002 році на драфті НБА ЛеБрона обрав Клівленд під першим номером.

34-річний спортсмен тричі ставав чемпіоном НБА, тричі визнавався найціннішим гравцем фіналу плей-оф та чотири рази – найкращим гравцем сезону.

До речі, жуйку екс-тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона продали на інтернет-аукціоні.