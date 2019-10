Шкільна майка ЛеБрона Джеймса, в якій він сфотографувався у 2002 році для обкладинки журналу Sports Illustrated, пішла з молотка за $187,5 тис.

Той номер Sports Illustrated вийшов із заголовком Обраний.

Організатори аукціону сподівалися виручити за майку баскетболіста близько $300 тис.

The Chosen One, indeed pic.twitter.com/bs2c7ruQ5Y

— Sports Illustrated (@SInow) October 20, 2019