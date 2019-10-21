PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Шкільну майку ЛеБрона Джеймса продали за $187 тис.

Шкільна ігрова майка баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса була продана на аукціоні за $187,5 тис.

ЛеБрон Джеймс

Шкільна майка ЛеБрона Джеймса, в якій він сфотографувався у 2002 році для обкладинки журналу Sports Illustrated, пішла з молотка за $187,5 тис.

Той номер Sports Illustrated вийшов із заголовком Обраний.

Читайте: Команда ЛеБрона Джеймса перемогла в Матчі всіх зірок НБА

Організатори аукціону сподівалися виручити за майку баскетболіста близько $300 тис.

У 2002 році на драфті НБА ЛеБрона обрав Клівленд під першим номером.

34-річний спортсмен тричі ставав чемпіоном НБА, тричі визнавався найціннішим гравцем фіналу плей-оф та чотири рази – найкращим гравцем сезону.

До речі, жуйку екс-тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона продали на інтернет-аукціоні.

Джерело: Bleacher Report

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Усик и талисман Чикаго Буллз
Усик нокаутував символ Чикаго Буллз бичка Бенні
Андре Эмметт
В Далласі застрелили екс-баскетболіста НБА
Американ Эйрлайнс Арена
Порностудія запропонувала клубу НБА $10 млн за зміну назви арени
Майкл Джордан
Легенда НБА Майкл Джордан пожертвує $1 млн на ліквідацію наслідків урагану Доріан
Бразильская болельщица
Реакція коментатора на гарячу фанатку без бюстгальтера
Ди Джей Купер
Допінг-проба американського баскетболіста вказала на його вагітність
Перше видання Гаррі Поттера продали з молотка за $34 тис
Перше видання Гаррі Поттера продали з молотка за $34 тис
На Закарпатті пройде міжнародний дитячий турнір із баскетболу
На Закарпатті пройде міжнародний дитячий турнір із баскетболу
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка