Шкільна ігрова майка баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса була продана на аукціоні за $187,5 тис.
Шкільна майка ЛеБрона Джеймса, в якій він сфотографувався у 2002 році для обкладинки журналу Sports Illustrated, пішла з молотка за $187,5 тис.
Той номер Sports Illustrated вийшов із заголовком Обраний.
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Організатори аукціону сподівалися виручити за майку баскетболіста близько $300 тис.
The Chosen One, indeed pic.twitter.com/bs2c7ruQ5Y
— Sports Illustrated (@SInow) October 20, 2019
У 2002 році на драфті НБА ЛеБрона обрав Клівленд під першим номером.
34-річний спортсмен тричі ставав чемпіоном НБА, тричі визнавався найціннішим гравцем фіналу плей-оф та чотири рази – найкращим гравцем сезону.
До речі, жуйку екс-тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона продали на інтернет-аукціоні.