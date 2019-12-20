Букмекери дали прогноз на фінальний матч Ліверпуль — Фламенго у рамках Клубного чемпіонату світу 2019.

Ліверпуль та Фламенго зустрінуться у суботу, 21 грудня, у фіналі Клубного чемпіонату світу 2019. Матч пройде у Досі на Міжнародному стадіоні Халіфа. Початок матчу о 19.30.

Читайте: Де дивитися Ліверпуль — Фламенго

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.55. Успіх стерв’ятників оцінюють в 5.53. Нічийний результат зустрічі — 4.70.

Також Факти ICTV розповідали, що Юрген Клопп передразнив тренера Монтеррея, який просив картку у судді для гравця червоних в 1/2 фіналу КЧМ.