Ліверпуль обіграв мексиканський Монтеррей у півфіналі Клубного чемпіонату світу.

У середині другої половини матчу стався конфлікт між наставниками команд Юргеном Клоппом та Антоніо Мохамедом. Спеціалістів довелося розбороняти арбітру, який втихомирив чоловіків жовтими картками.

В одному з епізодів Монтеррей заробив стандарт, але їхній наставник став вимагати від арбітра картки для футболіста мерсисайдців. Це дуже не сподобалося німецькому спеціалісту, тож Клопп спародіював опонента. Коуч мерсисайдців показав Мохамеду, що той забагато базікає і виклянчує попередження для суперників.

Jurgen Klopp mimicking opposition manager Antonio Mohamed today is both petty and brilliant all at the same time pic.twitter.com/ZwMY3xKbky

— ODDSbible (@ODDSbible) December 18, 2019