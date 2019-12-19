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Факти / Спорт

Клопп спародіював тренера суперника і став мемом

Юрген Клопп передразнив тренера Монтеррея, який просив картку у судді для гравця червоних в 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу.

Юрген Клопп

Ліверпуль обіграв мексиканський Монтеррей у півфіналі Клубного чемпіонату світу.

У середині другої половини матчу стався конфлікт між наставниками команд Юргеном Клоппом та Антоніо Мохамедом. Спеціалістів довелося розбороняти арбітру, який втихомирив чоловіків жовтими картками.

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В одному з епізодів Монтеррей заробив стандарт, але їхній наставник став вимагати від арбітра картки для футболіста мерсисайдців. Це дуже не сподобалося німецькому спеціалісту, тож Клопп спародіював опонента. Коуч мерсисайдців показав Мохамеду, що той забагато базікає і виклянчує попередження для суперників.

Мохамед рушив в сторону Юргена, а тренер червоних жестом запросив колегу у власну технічну зону. На найцікавішому місці конфлікту у справу втрутився арбітр, який винагородив порушників картками.

Нагадаємо, до фіналу Ліверпуль вийшов завдяки голу Роберто Фірміно у доданий час.

Фото: Dreamstime

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