Пряму трансляцію фінального матчу Клубного чемпіонату світу між Ліверпулем та Фламенго покаже телеканал Матч ТВ.

Ліверпуль та Фламенго зіграють у фіналі Клубного чемпіонату світу. Зустріч пройде 21 грудня у Досі (Катара) на Міжнародному стадіоні Халіфа.

Початок матчу о 19.30.

Вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на російському телеканалі Матч ТВ. На жаль жоден український канал не транслюватиме гру.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу КМЧ Ліверпуль обіграв мексиканський Монтеррей.